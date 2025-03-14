Урок по правилам дорожного движения прошел для школьников в Воскресенске

Целью мероприятия было предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и популяризация световозвращающих элементов. Занятие с учащимися одной из школ провела сотрудница Госавтоинспекции УМВД России по Воскресенску.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала школьникам о значении световозвращателей и разъяснила, где лучше всего их размещать, чтобы оставаться в поле зрения водителей в темное время суток.
Автоинспектор напомнила ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также объяснила, как правильно вести себя вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Она рекомендовала учащимся всегда быть внимательными на дорогах.
Такие занятия помогают детям осознавать ответственность за собственную безопасность и лучше понимать правила поведения на дорогах.
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