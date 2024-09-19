Урок по оказанию первой помощи провели для сотрудников спортшколы в Котельниках

Специалисты спортивной школы из Котельников поучаствовали в занятии по оказанию первой помощи. Им рассказали, какие лекарства обязательно должны быть в аптечке и как вести себя в экстренных ситуациях.

Участникам урока рассказали о том, какие жизненно важные медикаменты и инструменты должны находиться в аптечке, как правильно расположить пострадавшего в устойчивом положении.

Также инструктор Ян Еловский показал, как наложить тугую давящую повязку и шину и стабилизировать состояние пострадавшего. Поговорили и о правилах проведения сердечно-легочной реанимации и действиях при переломах.

Организаторы отметили, что правильно и вовремя оказанная первая помощь может спасти жизнь человека, поэтому проводить такие занятия важно регулярно.

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