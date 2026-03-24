Урок по оказанию первой помощи провели для школьников Воскресенска

Ребята узнали, что делать в экстренных ситуациях: с чего начинать помощь, куда звонить и, что особенно важно, как не навредить пострадавшему до приезда медиков. Школьникам объяснили, как правильно оказывать помощь при различных травмах и состояниях, и показали алгоритм действий при остановке сердца. Занятие включало не только теоретическую часть, но и отработку навыков на практике.

Татьяна Воеводина поделилась с участниками не только знаниями, но и личным опытом, накопленным в работе. Подобные уроки позволяют школьникам чувствовать себя увереннее в критических ситуациях и понимать, что своевременная и грамотная помощь может спасти жизнь.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты региона.