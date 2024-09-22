Урок по оказанию первой медпомощи провели для пенсионеров в Котельниках

Пенсионеры из клуба «Активное долголетие» побывали на занятиях по тактической медицине и первой медицинской помощи. Долголеты узнали, как правильно поступать при ранениях, переломах и ожогах, как распознать ситуации, при которых требуется первая медпомощь, научились базовым приемам. Всего лекцию посетили семь человек, самому старшему из которых 76 лет.

Уроки тактической медицины проводят каждую пятницу в 11:00 в Спортивной школе «Котельники» по адресу: микрорайон Белая Дача, дом № 8А.

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