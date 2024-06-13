Урок по электробезопасности провели в детском саду в Щелкове

Акцию «Доброе электричество — детям», которую уже 15 лет проводит компания «Россети Московский регион» в различных муниципалитетах, на этот раз провели в детском саду № 11 «Звездочка» в рабочем поселке Монино городского округа Щелково. Ребятам рассказали об электробезопасности.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, дети узнали о том, какую опасность таит в себе электрический ток, а также показали предупреждающие знаки и с помощью слайдов продемонстрировали, как вокруг оборванного и упавшего на землю электропровода образуется зона шагового напряжения — как выйти из нее безопасным способом, а также почему нельзя играть, разводить костры и рыбачить вблизи ЛЭП.

После урока воспитанники детского сада посмотрели мультфильмы о правилах безопасного обращения с электрическим током, а после сотрудники компании вручили ребятам тематические подарки.

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