Урок по безопасности в транспорте прошел в Опалиховской гимназии в Красногорске

Сотрудники Госавтоинспекции организовали тематическое занятие для школьников в Красногорске. Они напомнили детям о том, как правильно вести себя на дорогах и в общественном транспорте, а также подарили полезные сувениры.
Мероприятие состоялось в рамках Единого дня профилактики дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!». Поучаствовали в уроке ученики начальных классов и воспитанники дошкольного отделения гимназии.
Ребята вспомнили, какие существуют дорожные знаки, почему важно использовать световозвращающие элементы. Также для них провели тренинг в специальном автобусе-тренажере «Школа дорожной безопасности». Здесь детям напомнили, почему важно пользоваться ремнями безопасности.
После гимназисты получили в подарок от специалистов ГИБДД световозвращающие аксессуары.
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