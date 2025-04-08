Урок по безопасности в транспорте прошел в Опалиховской гимназии в Красногорске

Сотрудники Госавтоинспекции организовали тематическое занятие для школьников в Красногорске. Они напомнили детям о том, как правильно вести себя на дорогах и в общественном транспорте, а также подарили полезные сувениры.

Мероприятие состоялось в рамках Единого дня профилактики дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!». Поучаствовали в уроке ученики начальных классов и воспитанники дошкольного отделения гимназии.

Ребята вспомнили, какие существуют дорожные знаки, почему важно использовать световозвращающие элементы. Также для них провели тренинг в специальном автобусе-тренажере «Школа дорожной безопасности». Здесь детям напомнили, почему важно пользоваться ремнями безопасности.

После гимназисты получили в подарок от специалистов ГИБДД световозвращающие аксессуары.