Урок по безопасности в осенне-зимний период провели для школьников Балашихи

Специалисты Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провели профилактические занятия в школах, направленные на повышение уровня безопасности среди молодежи. Ученики школ № 3, № 8 и гимназии № 3 получили ценные знания о правилах поведения при нахождении у водоемов и в случае возникновения пожара.

Во время занятий специалисты акцентировали внимание на том, что вода представляет собой потенциальную угрозу в любое время года. Несмотря на то что купальный сезон уже завершился, важно помнить о рисках, связанных с водоемами. Ребятам объяснили, что соблюдение осторожности и норм поведения около воды может предотвратить несчастные случаи. Особое внимание было уделено тому, что посещение водоемов без присмотра взрослых категорически не рекомендуется.

Пожары — еще одна серьезная угроза, о которой говорили специалисты. Ученикам рассказали о причинах возникновения возгораний, а также о том, как правильно реагировать на появление дыма, запаха гари или огня. Важно знать, как эвакуироваться из помещения, охваченного пламенем, и что делать, если пути выхода заблокированы. Специалисты также поделились рекомендациями по безопасному использованию современной электроники и бытовой техники, что особенно актуально в осенне-зимний период.

По завершении занятий все присутствующие получили памятки, в которых содержатся основные правила поведения на воде и меры пожарной безопасности. Эти материалы помогут ребятам не только запомнить полученные знания, но и передать их своим друзьям и близким.