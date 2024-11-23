Урок по безопасности на дороге провели для школьников в Павловском Посаде

В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели открытый урок для учеников школы № 10 имени Быковского. Мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и повышение уровня их дорожной грамотности.

Сотрудники полиции вместе с ребятами вышли на улицы города, чтобы проверить и обсудить безопасный путь следования школьников. Инспекторы напомнили детям о необходимости останавливаться перед пешеходным переходом, объяснили, какие действия важно выполнить перед тем, как переходить дорогу, и подчеркнули важность соблюдения последовательности этих действий.

Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках. Полицейские рассказали школьникам о значении ярких брелоков и наклеек, которые помогают водителям заметить пешехода в темное время суток.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения в Павловском Посаде старший лейтенант полиции Анастасия Терехина отметила, что важно проводить мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в период школьных каникул. Именно в это время дети больше гуляют и часто сталкиваются с переходом проезжей части.

Подобные мероприятия помогают детям лучше усваивать правила дорожного движения и повышают их ответственность на дороге.

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