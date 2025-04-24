Урок по безопасности на дороге ко Дню велосипедиста прошел в Воскресенске

В городском парке в Воскресенске состоялось профилактическое мероприятие для дошкольников, организованное в рамках социального проекта «Безопасная мобильность» и приуроченное ко Дню велосипедиста. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с экскурсоводом парка подготовили для малышей увлекательную программу, направленную на изучение правил дорожного движения.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала детям о том, как важно соблюдать правила поведения на дороге, особенно при управлении велосипедом. Ребятам объяснили, как сделать поездку безопасной и избежать опасных ситуаций.

Одним из самых интересных моментов стало создание световозвращающих элементов своими руками. Дошкольники с энтузиазмом мастерили яркие «фликеры» в форме стрекоз, которые не только украсят их одежду или рюкзаки, но и помогут быть заметными в темное время суток.

В завершение мероприятия каждому ребенку вручили памятки с основными правилами дорожного движения и световозвращающие элементы, чтобы напомнить о важности безопасности на дорогах.