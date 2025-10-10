Урок по безопасности дорожного движения прошел в Школе материнства в Красногорске

Сотрудники Госавтоинспекции в Красногорске провели урок безопасности для участниц Школы материнства. Они рассказали про распространенные ошибки при перевозке новорожденных.

Автоинспекторы развеяли миф о том, что на руках у мамы будет безопасней, чем в специальном автокресле. Сотрудники Госавтоинспекции озвучили последствия таких решений. Полицейские напомнили, как выбирать детское кресло, размещать его в салоне автомобиля, на что обращать внимание при покупке.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили про манеру вождения, в том числе о соблюдении дистанции, правилах перестроения и режиме торможения. Они также рассказали про принципы безопасности во время прогулок с колясками и использование световозвращающих элементов.