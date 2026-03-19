Урок патриотизма к годовщине воссоединения с Крымом провели в Химках

В школе № 29 городского округа Химки прошел открытый урок, посвященный 12 годовщине воссоединения Крыма с Россией. Ученикам рассказали об истории полуострова и его связи с нашей страной.

Перед старшеклассниками выступили муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина. Гости объяснили школьникам значение референдума 2014 года и необходимость защиты жителей полуострова.

«Сегодня мы отмечаем 12-летие воссоединения Крыма с Россией. Это событие стало символом восстановления исторической справедливости и сплочения нашего народа, — обратилась к ученикам Наталья Каныгина. — Крым всегда был и будет неотъемлемой частью русского мира, нашей культуры и души».

Депутаты также рассказали о развитии полуострова за последние годы. Ирина Спирина отметила, что Крым превратился в территорию масштабных преобразований.

«Построен Крымский мост, проложена трасса „Таврида“, открыт новый аэропорт в Симферополе. Возведены десятки школ, больниц и детских садов, — подчеркнула Ирина Спирина. — Все это сделано для людей и доказывает, что Россия заботится о каждом своем регионе».