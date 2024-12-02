Урок памяти ко Дню неизвестного солдата провели в школе № 24 в Подольске

Патриотическое мероприятие ко Дню неизвестного солдата провели в школе № 24 в Подольске. В нем поучаствовали почти 1,5 тысячи учеников.

Тематический классный час назвали «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Его провели во всех 48 классах учреждения.

Кадеты МЧС из 6 «К» класса поучаствовали в уроке памяти в школьном музее. Ребята узнали об истории появления этого памятного дня и важности сохранения исторической памяти.

Организаторы отметили, что патриотическому воспитанию в школе уделяют особое внимание. В прошлом году музей учреждения стал серебряным призером всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев. Выездная экспозиция в Музее Победы в Москве пройдет в мае 2025 года.

Напомним, что День неизвестного солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря с 2014 года.

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