Урок об особенностях грудного вскармливания прошел в роддоме в Люберцах

Занятие об особенностях грудного вскармливания прошло на базе родильного дома в Люберцах. Его провели в рамках проекта «Школа материнства». Посещать тематические уроки могут все будущие родители.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, обучение сделали доступным не только для тех, кто находится на госпитализации в родительном доме, но и для всех будущих матерей округа. На очередном занятии им рассказали о грудном вскармливании. Урок провела неонатолог Наталья Власьева.

«На этом занятии я рассказала о правилах ухода за ребенком. Что происходит с малышом в первые минуты его жизни. Будущие мамы смогли на практике попробовать запеленать младенца благодаря кукле новорожденного», — поделилась она.

Первое прикладывание новорожденного груди проходит в родовом зале. Этот процесс укрепляет эмоциональный контакт между мамой и ребенком, а также дает младенцу чувство защищенности.

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