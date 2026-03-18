Урок о российской промышленности прошел в гимназии в Коломне

Александр Гречищев и Сергей Абашов знают о местном производстве не понаслышке.

«Многие считают, что наш городской округ — это культурный и духовный, исторической центр нашего любимого Подмосковья, нашей страны. Безусловно, это так. Но мы с вами являемся и крупным промышленным центром. Все познается в сравнении. Вот если брать, сравнивать объемы выпускаемой продукции на территории Московской области, то мы входим в тридцатку городов по развитию промышленного производства. Ежегодно с нашей территории отгружается продукции более чем на 360 миллиардов рублей», — рассказал глава Коломны.

Гости постарались простыми словами объяснить ученикам класса IT-профиля, большинство из которых уже определилось с будущей профессией, почему так важно поддержать сегодня современное производство. Ведь именно оно является одним из главных условий для развития и роста экономики, как региона, так и всей страны в целом. Только в Коломне на сегодняшний день работает более 450 промышленных предприятий, среди которых такие гиганты как Коломенский завод и Конструкторское бюро машиностроения, где в общей сложности трудится более 10 тысяч человек. Но и для крупных производств, и для только набирающих обороты промышленных компаний одинаково остро стоит вопрос квалифицированных кадров с достойным набором компетенций.