Урок о развитии промышленности провели для школьников Пушкино

В Центре образования № 2 города Красноармейска учебная неделя началась с диалога о будущем отечественного производства. Очередное занятие цикла «Разговоры о важном» было посвящено теме «Заводы России», раскрывшей перед учениками перспективы развития индустриального сектора страны.

Почетным гостем встречи стал депутат окружного Совета Дмитрий Кульков. В формате открытого диалога он объяснил детям, как функционируют современные гиганты индустрии и почему работа на заводе сегодня — это престижный интеллектуальный труд. Особый интерес у школьников вызвал рассказ о промышленном потенциале округа. Дмитрий Кульков подчеркнул, что регион активно развивается, создавая новые рабочие места и внедряя инновационные технологии, что открывает перед выпускниками возможности для карьеры.

«Важной частью урока стал просмотр видеоинтервью с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Глава ведомства рассказал молодежи о стратегических задачах отрасли, достижении технологического суверенитета и о том, как заводы становятся „сердцем“ экономики всей страны. Занятия по теме „Заводы России“ проводятся в рамках совместной программы Минпромторга РФ и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области», — отметили организаторы.