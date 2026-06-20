Урок о Крымской войне провели в Аэрокосмическом лицее в Химках

В Музее авиации и космонавтики Аэрокосмического лицея в Химках 18 июня провели музейный урок, посвященный Дню воинской славы России — годовщине отражения штурма англо-французско-турецких войск на Малахов курган в 1855 году. Участникам рассказали об истории одного из ключевых сражений Крымской войны и его значении для отечественной истории.

Участники узнали о ходе легендарной обороны, героизме ее участников и значении Малахова кургана как одного из символов воинской славы России. Особое внимание уделили сохранению памяти о героях Первой обороны Севастополя, чей подвиг стал примером для многих поколений защитников Отечества.

«Подвиг защитников Малахова кургана — яркий пример мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине. Сохранение памяти о героях прошлого помогает воспитывать у молодого поколения уважение к истории своей страны и ее защитникам», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Встреча стала частью масштабной патриотической программы „Успех V единстве поколений“. В ее рамках для жителей проводят историко-патриотические мероприятия, мастер-классы, кинопоказы и встречи с героями нашего времени — участниками специальной военной операции», — рассказала депутат Совета депутатов Юлия Ишкова.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что патриотическая программа направлена на сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и воспитание уважения к героическому прошлому России.