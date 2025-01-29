Урок о кибербезопасности провели для учеников школы № 16 в Балашихе

Школьникам в микрорайоне Дзержинского Балашихи рассказали о том, как не стать жертвой мошенников в интернете. Для детей организовали занятие в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Ребятам рассказали о том, что такое искусственный интеллект и как его можно использовать.

«У них еще маленький жизненный опыт, и наша обязанность — предостеречь их от возможных ошибок и научить не доверять всему, что видят в интернете», — прокомментировала учитель информатики школы № 16 Надежда Левина.

Подобные занятия ежемесячно проходят в округе на различные темы, связанные с современными технологиями. После школьникам вручают сертификаты об участии.

Отметим, что «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект. Ежегодно в занятиях участвуют свыше 15 миллионов человек. Это не только школьники и учителя, но и эксперты.