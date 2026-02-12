Урок о кибербезопасности и искусственном интеллекте провели в Одинцове

Студентам Одинцовского техникума рассказали об угрозах, которые несет искусственный интеллект. Занятие прошло 11 февраля в рамках тематического урока «Темная сторона ИИ».

Педагоги вместе с учащимися обсудили влияние новых технологий на повседневную жизнь. Особое внимание уделили правовым аспектам и защите от киберугроз. Преподаватели объяснили, что такое дропперы, дипфейки и ИИ-фишинг, а также напомнили о правилах цифровой гигиены.

«Важно понимать не только пользу искусственного интеллекта, но и риски, связанные с его использованием», — отметили в техникуме.

Кроме того, учебное заведение приглашает школьников 6–11 классов познакомиться с будущими профессиями. Единый день профориентации «Калейдоскоп профессий» пройдет 13 февраля. В Одинцове участников ждут в 16:00 на улице Глазынинской, 18. В Краснознаменске встреча начнется в 11:00 по адресу: улица Связистов, 11.