Урок мужества в память о маршале Толбухине прошел в Химках

16 июня в школе «Перспектива» в Химках прошел урок мужества, посвященный памяти маршала Федора Толбухина. Встреча собрала школьников, педагогов, жителей города и приглашенных гостей. Участники обсудили вклад полководца в историю страны и события Великой Отечественной войны.

В актовом зале школы «Перспектива» в Химках прошла встреча, приуроченная ко дню рождения маршала, Героя Советского Союза Федора Толбухина. Организаторы рассказали участникам о его военной карьере и роли в освобождении европейских городов. В ходе общения прозвучали исторические материалы и были показаны архивные кадры, отражающие ключевые этапы его службы.

Особое внимание уделили биографии полководца. Школьникам напомнили, что он начал службу в годы Первой мировой войны, а затем стал одним из известных советских военачальников. Отдельно отметили его вклад в операции, в результате которых были освобождены Вена, Белград, Бухарест, София и Будапешт.

«Федор Иванович Толбухин — фигура поистине титаническая, он входит в число 14 маршалов Победы. Он прошел через четыре войны и полностью посвятил себя служению Родине. В годы Великой Отечественной войны под его командованием были освобождены пять европейских столиц», — сказал депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила важность сохранения исторической памяти и связи поколений. По ее словам, современные события требуют внимательного отношения к опыту прошлого и уважения к подвигу солдат разных эпох.

«Помнить историю сегодня — это вопрос национальной идентичности и духовной силы. Мы видим, как современные бойцы проявляют ту же отвагу, что и солдаты времен Великой Отечественной войны. Связь поколений помогает сохранить уважение к подвигу предков».

Подобные встречи в Химках проводят на регулярной основе. В них участвуют школьники и жители города, которые интересуются историей страны и военной тематикой.