Урок мужества прошел в школе № 19 в Мытищах

Начался урок мужества с гимна Российской Федерации и торжественного выноса знамени, что стало символом единства духа и патриотизма. После этого депутат партии «Единая Россия» Григорий Шаповалов рассказал учащимся школы № 19 о важных фактах из истории Крымского полуострова и его значении, начиная с присоединения к Российской империи в XVIII веке. Узнали дети и о событиях 2014 года, которые стали неотъемлемой частью истории нашей страны.

Много интересного рассказал Григорий Шаповалов о многонациональном населении Крыма, о переплетении разных культур, традиций и обычаев.

«Ребята поделились своими мыслями о том, что для них значит полуостров и как они видят его будущее. Это было очень интересно и показало, что молодое поколение осознает важность таких событий и стремится к сохранению исторической памяти», — поделился Григорий Шаповалов.

Урок мужества — патриотический проект партии «Единая Россия» — стал наглядным примером, как подобные встречи и диалог со школьниками влияет на воспитание патриотизма, вызывает интерес к истории родного края и культурному наследию. Подобные мероприятия будут проходить регулярно в разных учебных заведениях городского округа Мытищи.