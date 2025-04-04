Урок мужества прошел в школе № 19 в Мытищах

Урок мужества, посвященный 55-летию со дня издания повести Василя Быкова «Сотников» прошел в средней образовательной школе № 19 в рамках партийного проекта «Успех V единстве поколений». После просмотра фильма по одному из произведений автора, ребята вместе с депутатом «Единой России» Дмитрием Астафьевым обсудили сюжет и героев картины.

Дмитрий Астафьев принял участие в уроке, который начался с прочтения стихотворения «Звезды» Владимира Высоцкого. Ученики рассказали о Василе Быкове, фактах его биографии и значении в русской литературе, особенно в контексте военной тематики.

«Такие уроки мужества могут способствовать формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодежи и укрепить единство нашего общества через поколения», — отметил Дмитрий Астафьев.

Также ученикам показали фрагмент фильма, снятого по мотивам произведения писателя. Дискуссия состоялась после просмотра кинокартины. Ребята обсуждали, кто в произведении является героем, а кто антигероем. Темы, затронутые в произведении, актуальны и сегодня.