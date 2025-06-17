Урок мужества прошел в физкультурном комплексе «Марфино» в Мытищах

Депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Астафьев провел урок мужества в Мытищах в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Он подробно рассказал о проекте, который способствует укреплению диалога между поколениями и популяризации исторической правды.
Особое внимание уделили роли каждого человека в сохранении исторической правды и ответственности за достоверную передачу знаний молодому поколению, чтобы история страны оставалась актуальной и вдохновляющей для будущих поколений.
«Проект „Успех V единстве поколений“ предоставляет возможность глубже узнать историю своей страны, развить чувство патриотизма и гордости за свой народ», — отметил Дмитрий Астафьев.
Такие уроки мужества способствуют формированию у молодежи любви к Родине, уважения к подвигам героев и нравственных ценностей, основанных на истории и традициях страны.
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