Депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Астафьев провел урок мужества в Мытищах в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Он подробно рассказал о проекте, который способствует укреплению диалога между поколениями и популяризации исторической правды.

Особое внимание уделили роли каждого человека в сохранении исторической правды и ответственности за достоверную передачу знаний молодому поколению, чтобы история страны оставалась актуальной и вдохновляющей для будущих поколений.

«Проект „Успех V единстве поколений“ предоставляет возможность глубже узнать историю своей страны, развить чувство патриотизма и гордости за свой народ», — отметил Дмитрий Астафьев.

Такие уроки мужества способствуют формированию у молодежи любви к Родине, уважения к подвигам героев и нравственных ценностей, основанных на истории и традициях страны.