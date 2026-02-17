Урок мужества об Эрзурумской операции прошел в Химках

В школе № 31 состоялся тематический урок, посвященный годовщине взятия крепости Эрзурум времен Первой Мировой войны. Участникам встречи напомнили о значении этой операции для истории России.

Более века назад русские войска под руководством генерала Николая Юденича сумели овладеть мощной турецкой крепостью, которую считали практически неприступной. Этот штурм вошел в историю как один из наиболее успешных примеров военного искусства того периода.

С приветственным словом к школьникам обратилась депутат городского округа Химки Надежда Смирнова. Она подчеркнула, что операция, считавшаяся крайне сложной, завершилась победой благодаря мужеству и профессионализму российских солдат.

Во время урока историки подробно рассказали о подготовке к наступлению и этапах проведения операции. Особое внимание уделили подвигу летчиков-разведчиков, которые вели воздушную съемку позиций противника и возвращались на аэродромы с поврежденной техникой, рискуя собственной жизнью.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что Эрзурумская операция стала символом воинской доблести. По его словам, современные военнослужащие продолжают традиции предков, демонстрируя стойкость и самоотверженность.

Также депутат Химок Евгений Иноземцев напомнил, что в округе регулярно проходят мероприятия патриотической направленности, посвященные важным историческим событиям и выдающимся личностям.