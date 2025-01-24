Урок мужества о подвиге блокадного Ленинграда провели в Лосино-Петровском

Студенты Щелковского колледжа поучаствовали в патриотическом уроке в Лосино-Петровском. Его приурочили к году празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Провел урок сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских. Он рассказал о примерах мужества жителей Ленинграда, поделился историческими фактами о событиях тех дней.

Студенты услышали рассказ о судьбе ленинградской школьницы Тани Савичевой. Именно ее дневник стал памятником страданий блокадников. Также организовали широкоформатную фотовыставку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лосино-Петровском прошел митинг ко Дню освобождения Подмосковья от фашистов. Его провели в поселке Свердловском. Там установлена памятная доска «Солдатам-ополченцам 1941 года, вставшим на защиту Москвы». Участники возложили цветы к этому мемориалу.