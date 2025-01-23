Митинг ко Дню освобождения Подмосковья от фашистов прошел в Лосино-Петровском

Местом проведения памятного мероприятия стал поселок Свердловский. Там установлена памятная доска «Солдатам-ополченцам 1941 года, вставшим на защиту Москвы».

Митинг организовало местное отделение «Единой России» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». В нем также приняли участие ученики средней общеобразовательной школы имени Михаила Марченко и их преподаватели

На мероприятии прозвучали слова благодарности и уважения к подвигу тех, кто отстоял нашу Родину. Представитель Совета ветеранов территориального отделения поселка Нина Загоруйко напомнила о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигам наших солдат. Депутат окружного совета Юрий Махов в своей речи подчеркнул значимость Дня освобождения Московского области для каждого из жителей. Поэт Елена Петакова прочитала балладу «Битва под Москвой».

Митинг завершился возложением цветов к памятной доске, что стало символическим актом уважения к памяти героев Великой Отечественной войны.