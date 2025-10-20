Урок мужества ко Дню учреждения боевых медалей прошел в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках состоялся урок мужества. Он был посвящен появлению в 1938 году в Союзе Советских Социалистических Республик медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Эти награды связаны с героизмом и подвигами русского народа в годы войны.

«Медали „За боевые заслуги“ и „За отвагу“ — символ личного мужества, проявленного военнослужащими во время войн и военных конфликтов. Сегодня наши бойцы также удостаиваются этих наград за заслуги перед Отечеством в ходе специальной военной операции», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Мероприятие завершилось экскурсией в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

«В рамках программы по всему Подмосковью проходит множество экскурсий, мастер-классов, лекций, выступлений участников и ветеранов боевых действий. Все они направлены на сохранение исторической памяти, формирование активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие», — рассказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Депутат Глеб Демченко добавил, что с начала реализации этой инициативы для жителей провели более 1600 подобных встреч.