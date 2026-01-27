Урок мужества ко Дню снятия блокады прошел в гимназии Воскресенска

В гимназии номер 1 Воскресенска прошел урок мужества, посвященный 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Ученики послушали симфонию Шостаковича и узнали о «Дороге жизни», трудностях и подвиге жителей осажденного города.

Памятное мероприятие состоялось 27 января. Организаторы и учителя рассказали школьникам о неимоверных испытаниях, голоде и холоде, которые выпали на долю ленинградцев, и о том, как они выживали в этих нечеловеческих условиях.

Школьники также приняли участие в акции памяти. Они изготовили открытки, адресованные ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, как символ благодарности и уважения к их подвигу.

Музыка Шостаковича, написанная в осажденном городе, в этот день заменила привычный школьный звонок, создавая особую атмосферу и напоминая о непокоренном духе ленинградцев.