Урок мужества ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в школе в Наро-Фоминске

27 января в России отметили 82-ю годовщину со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста. Особый урок мужества провели в этот день в наро-фоминской школе № 7.

Учитель рассказала школьникам о страшных страницах истории. Блокада осажденного города продолжалась 872 дня. В окружении оказалось более 2,5 миллиона человек, среди них — около 400 тысяч детей. Ленинград стал единственным в мировой истории городом, который выдержал столь длительную осаду, заплатив за это непомерную цену. От голода, холода, бомбежек и артиллерийских обстрелов погибло более 632 253 мирных жителей.

На радиоминутке прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, которая стала музыкальным символом блокады Ленинграда, стойкости и мужества защитников города. Сохранились свидетельства о том, что уже после войны несколько бывших немецких солдат при встрече с дирижером Карлом Элиасбергом признались: услышав симфонию, они поняли, что проиграли войну.

Такие мероприятия очень важны для сохранения исторической памяти и передачи знаний о героизме и стойкости ленинградцев молодым поколениям.