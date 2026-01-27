Урок мужества ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Балашихе

Мероприятие организовали в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». В гости к школьникам пришли депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и член «Единой России» Александр Евсюткин.

Ребята исполнили стихи и песни о Великой Отечественной войне, уделив особое внимание «Дороге жизни», спасшей тысячи людей. Школьникам рассказали о страданиях жителей блокадного города, а также о том, что предприятия Ленинграда продолжали работать для фронта.

На уроке учащиеся прослушали фрагмент 7‑й симфонии Шостаковича, ставшей в 1942 году символом стойкости духа ленинградцев. Мероприятие завершилось минутой молчания в память о героях.

«Такие встречи подтверждают востребованность честного разговора о патриотизме. Сегодня крайне важно, чтобы ребята знали героическую историю своей страны, особенно страницы Великой Отечественной войны»», — подчеркнул Тарас Ефимов.