Урок мужества к 107-летию курсов «Выстрел» провели в Солнечногорске

Председатель Совета ветеранов, полковник в отставке Геннадий Ефимов рассказал школьникам о роли легендарного учебного заведения в укреплении Вооруженных сил страны. Он подробно остановился на этапах становления курсов в разные исторические периоды — от революций до Великой Отечественной войны и военных конфликтов.

Ребята узнали, что «Полевая академия» подготовила свыше 450 Героев Советского Союза, восемь из них удостоены этого звания дважды. Из 16 человек, награжденных орденом «Победа», пятеро — выпускники курсов: маршалы Александр Василевский, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков, Семен Тимошенко и Федор Толбухин.

«Молодое поколение должно помнить и гордиться, что живет в городе воинской славы. Из года в год она укреплялась генералами, офицерами, младшим командным составом — выпускниками курсов „Выстрел“, вплоть до сегодняшнего времени — Герой России Валерий Герасимов, который возглавляет Генштаб и руководит специальной военной операцией, учился здесь», — подчеркнул Геннадий Ефимов.

Для школьников также провели экскурсию по Музею ратной и трудовой славы. Им показали фильм о дважды Герое Советского Союза, генерал-полковнике Давиде Абрамовиче Драгунском — командире 55-й гвардейской танковой бригады в годы Великой Отечественной войны. С 1969 по 1985 год он возглавлял курсы «Выстрел» и внес значительный вклад в развитие Солнечногорска. Сегодня его именем названы улица и гимназия, где учатся участники встречи.