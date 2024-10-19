Урок мужества для школьников провели в кинотеатре «Рассвет» в Богородском округе

Проект «Историческая память» теперь и в Богородском округе. Он начался с урока мужества, который провели в кинотеатре «Рассвет» для школьников округа. Ребятам показали фильмы, посвященные историческим событиям России. На открытии выступили председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, депутат Павел Ермилов, ветераны боевых действий, участники СВО, ветераны Вооруженных Сил России. Участники встречи смогли задать вопросы, поделиться своими мыслями и впечатлениями, что создало атмосферу живого диалога и взаимопонимания.

«Сегодня наша страна переживает сложные времена. Россия вновь встала на защиту от нацизма, как наши деды и прадеды. Тысячи мужчин со всех уголков России выполняют свой воинский долг и ежедневно проявляют мужество и героизм. Российские солдаты и офицеры в разные исторические времена героически отстаивали независимость, свободу и самобытность Родины. Великая Отечественная война, война в Афганистане, Чечне, а затем и в последующих горячих точках, затронула судьбы сотен тысяч людей. Не обошла стороной она и семьи наших земляков, жителей Богородского округа. К сожалению, военные действия — это еще и боль потерь. Наш долг — не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя», — обратился к школьникам председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Напомним, проект «Историческая память» нацелен на сохранение исторического и культурного наследия России, реализуется при поддержки партии «Единая Россия».

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что подмосковное отделение партии «Единая Россия» за год провело около 8,5 тысячи мероприятий. Депутаты организовали свыше семи тысяч встреч с жителями и продолжили оказывать внимание семьям бойцов СВО.



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