Подмосковное отделение партии «Единая Россия» за год провело около 8,5 тысячи мероприятий, многие из которых касались ремонта и строительства. Депутаты организовали свыше семи тысяч встреч с жителями и продолжили оказывать внимание семьям бойцов СВО. Итоги работы и планы на будущий год обсудили на заседании совета руководителей фракции в Красногорске.

Подмосковье активно развивается в разных направлениях, обеспечить заметные перемены позволяет сильная команда и налаженная коммуникация с жителями, отметил Воробьев. В области регулярно проводят личные приемы и выездные администрации, во внимание берут каждое обращение. При этом Подмосковье развивается в соответствие с приоритетами, которые ставит президент.

«Время диктует нам разные вызовы. И важно в большом регионе, таком как Московская область, добиться грамотной работы команды. Важно идти в одну сторону. Мы претендуем на то, чтобы каждый город имел потенциал развития», — отметил он.

В депутатский корпусе «Единой России» в Подмосковье входит свыше тысячи человек, из которых свыше 200 присоединились к команде после сентябрьских выборов. Среди них также есть участники СВО. Всего по результатам голосования партия получила 414 мандатов из 580, напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Это достойный результат, который позволил нам сформировать фракции большинства в округах. Избранные депутаты пришли с наказами, которые собрали в ходе кампании. Все они взяты нашей командой в работу», — заявил он.

В этом году подмосковное отделение правящей партии провело около 8,5 тысячи мероприятий, многие из которых касались ремонта и строительства. Депутаты организовали свыше 7,2 тысячи приемов жителей.