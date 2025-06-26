Урок компьютерной грамотности прошел в МФЦ в Мытищах

Участникам тематического занятия в Мытищах рассказали, как защитить свои личные кабинеты с помощью надежных паролей, установить самозапрет на получение кредитов и займов, запрет на совершение сделок с имуществом без личного участия. Также им напомнили, как безопасно использовать сервис «Умная платежка» и приложение «Госуслуги. Дом»
Специалисты многофункционального центра городского округа Мытищи провели очередной ликбез по цифровой грамотности для трудовых коллективов города. Занятие организовали для сотрудников акционерного общества «Метровагонмаш».
Повторили с участниками алгоритм установки самозапретов, объяснив, что сделать это можно самостоятельно, либо обратившись в цифровые зоны Многофункционального центра. Они находятся не только в самих Мытищах, но и в Пирогове, Марфина и Поведниках.
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