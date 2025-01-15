Урок компьютерной грамотности для пожилых людей провели в Мытищах

Занятие состоялось в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение». В нем приняли участие члены клуба «Активное долголетие».
Пожилым людям рассказали о самых популярных программах и интернет-ресурсах и познакомили с основными принципами работы на компьютере. Особое внимание на занятии уделили вопросам безопасности в интернете и полезным приложениям, которые могут облегчить выполнение повседневных задач. Участники смогли задать интересующие их вопросы, поделиться опытом и узнать о возможностях, которые предоставляет интернет.
Полученные знания и практические навыки помогут участникам «Активного долголетия» уверенно ориентироваться в цифровом мире. Член политического совета Анастасия Мартынова отметила, что такие занятия очень важны для пожилых людей. Они не только помогают адаптироваться к современным технологиям, но и открывают новые возможности для самореализации и общения.
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