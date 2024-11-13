Урок ко Дню военного разведчика провели для школьников в Химках

Спикером на мероприятии выступил ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Михайлович Карпунов. Юные спортсмены узнали о нелегком труде военного разведчика и истории праздника.

Встречу провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который направлен на сохранение исторической правды России. Непосредственное участие в подобных мероприятиях принимают активисты и волонтеры округа. Помимо этого, они регулярно организовывают мастер-классы по плетению маскировочных сетей, созданию окопных свеч и помогают в сборе гумманитарного груза участникам специальной военной операции и их семьям.

«В Химках живет очень много неравнодушных людей, которые готовы посвятить свое время и силы помощи тем, кто в этом нуждается. Благодаря слаженной работе команды администрации, совета депутатов и личному участию главы городского округа Дмитрия Волошина, вместе с ними нам удалось организовать сбор необходимых вещей и медикаментов для отправки в зоны боевых действий. Только за этот год из Химок отправили более 500 тонн гуманитарного груза», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

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