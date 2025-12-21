Урок ко дню рождения маршала Рокоссовского прошел в Химках

Тематическое мероприятие состоялось в лицее № 15. Участие в нем приняли активные жители и народные избранники.

Полководец Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года. Собравшиеся узнали интересные факты из его биографии, личных чертых характера и принципах.

«Маршал Рокоссовский — пистине выдающийся стратег. Операция „Багратион“, которой он командовал, является одной из наиболее успешных в истории Великой Отечественной войны. Грамотное командование армией и умение оперативно реагировать на изменения принесли ему эту победу», — сказала депутат Химок Надежда Смирнова.

Благодаря в том числе его заслугам наша армия победила в битве, в ходе которой были освобождены Беларусь и Польша.

«Он считал защиту Родины делом чести и достоинства каждого гражданина. Рокоссовский является отличным примером руководителя даже сегодня, когда наши бойцы на передовой защищают интересы государства. Его принципы управления будут актуальные в любое время», — добавил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Участие в мероприятии принял ветеран Иван Лучников. Он поделился воспоминаниями о ведении боевых действий. В финале встречи прошло хоровое исполнение военных песен.