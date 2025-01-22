Урок ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск прошел в Мытищах

Ученики пятых и седьмых классов посмотрели фотографии времен Великой Отечественной войны и послушали рассказы о битве под Можайском. Ребята оценили важность и духовный смысл мероприятия.

Проект «Историческая память» при поддержке партии «Единая Россия» провели для учащихся пятых и седьмых классов школы № 9 в городском округе Мытищи.

Посвятили встречу важному событию в истории России — освобождению Московской области от немецко-фашистских захватчиков.

Участники собрались в библиотеке № 3 чтобы вспомнить о подвиге советских солдат, сражавшихся за родину.

Поселок Уваровка под Можайском стал последним населенным пунктом Подмосковья, который удерживал враг, он был отбит 83 года назад, в 1942 году, 19-й стрелковой дивизией в составе 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова.

Освобождение Уваровки открыло путь к дальнейшему освобождению территории области и всей страны от захватчиков.

Ученики слушали рассказы о событиях далекого 1942 года. Показали ребятам исторические фотографии той эпохи, которые передали особый смысл и глубину тех трудных времен. Изображения героических моментов боев, лица солдат и мирных жителей, испытания которых глубоко трогали участников запечатлелись на этих снимках.

Вспоминали участники героизм советских солдат, отстоявших не только Подмосковье, но и подступы к столице.

Уроки истории стали важной основой для формирования уважения к подвигам предков и понимания ценности мира и свободы. Рассказы и встречи помогают сохранять память о тех, кто боролся за нашу страну и двухсотлетие, формируя у молодежи чувство патриотизма и гордости за свою родину, подчеркнула член политического совета Анастасия Мартынова.

Итогом встречи стали отзывы участников, которые подтвердили насколько важно, чтобы подвиги их предков не были забыты, и ценили значимость исторической памяти для полноценного создания собственного будущего.