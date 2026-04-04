Урок ко Дню единения народов России и Белоруссии прошел в школе в Химках

Тематическое мероприятие состоялось 2 апреля в учебном учреждении «Наследие». Ученики узнали об истории создания союзного государства, участвовали в интерактивных дискуссиях и выполняли творческие задания.

В ходе урока участники вспомнили событие, произошедшее 2 апреля 1996 года, когда президенты Белоруссии и России подписали договор об образовании сообщества двух государств. Школьники познакомились с историческими фактами о дружбе между народами, их общности культур и духовных ценностей.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин подчеркнул, что такие мероприятия воспитывают чувство патриотизма и укрепляют дружбу между народами. Его коллега Екатерина Калюжная отметила, что важно воспитывать у молодежи чувство единства и гордости за свою страну, а подобные уроки помогают ребятам осознать важность дружеских связей.

Тематический урок стал не только образовательным, но и вдохновляющим событием, которое способствовало формированию патриотизма и ответственности у подрастающего поколения.