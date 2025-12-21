Урок китайского языка и чайную церемонию провели для пенсионеров в Люберцах

Участники проекта «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева из Дзержинского продолжают изучать культуру Китая. Они осваивают язык этой страны и традиции народа.

Занятие состоялось в филиале Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». О деталях восточного чаепития участникам рассказала преподаватель китайского языка Ирина Меликян. Они узнали о поэтапной процедуре заваривания чая.

«Раньше я изучала английский язык, могу на нем общаться, а теперь мне интересно освоить китайский. Сначала язык показался простым. Но когда пошли сложные предложения, понимаю, какой он сложный», — поделилась участница «Активного долголетия» Елена Белова.

Отметим, что первая группа по изучению китайского языка появилась в Дзержинском в начале этого года. Сейчас таких групп уже четыре, в каждой — по восемь человек. Они занимаются по два раза в неделю.

В феврале следующего года активисты планируют совместно отпраздновать Китайский Новый год.