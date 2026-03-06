Урок «Как женщины России изменили историю» провели для школьников Павловского Посада

В Крупинском подразделении Павлово-Посадского техникума состоялось мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Тематический урок «Всегда первые: как женщины России изменили историю» собрал студентов и преподавателей для разговора о роли выдающихся соотечественниц в становлении мировой науки, политики и культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области. Мероприятие, организованное студенческим активом под руководством преподавателя Оксаны Вавиловой, началось с исторического экскурса.

Участники погрузились в атмосферу начала XX века, узнав об истоках 8 Марта. Студентам напомнили о международной инициативе Клары Цеткин, благодаря которой этот день превратился из даты борьбы за равные права в глобальный символ признания неоценимого вклада женщин во все сферы общественной жизни.

Центральной частью урока стали доклады учащихся. Урок не ограничился формальным чтением докладов. Встреча переросла в дискуссию. Студенты активно задавали вопросы об историческом контексте достижений: с какими трудностями сталкивались эти женщины и как их личные победы ломали устоявшиеся общественные стереотипы.