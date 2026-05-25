Урок истории с реконструкцией боя прошел в Пушкино

23 мая в поселке Зеленоградский прошел открытый урок истории для школьников с военно-исторической реконструкцией «Галиция. 1914». Участники воссоздали события Галицийской битвы периода Первой мировой войны.

На поле у реки Скалбы прошла масштабная реконструкция боевых действий между Русской императорской армией и австро-венгерскими войсками. В постановке приняли участие более 150 реконструкторов из разных регионов России и Белоруссии. Школьникам показали элементы военного быта и работу полевых подразделений.

Рядом с храмом Спаса Нерукотворного были развернуты лагеря Русской императорской армии, кавалерии и артиллерии. Также работал крупный питательно-перевязочный пункт, который одновременно выполнял функции столовой и полевого госпиталя. За ходом реконструкции следил историк, который давал комментарии в ходе боя.

В программе отдельно подчеркнули исторический контекст событий Первой мировой войны и Галицийской операции. Участники рассказали о сложных условиях службы и особенностях вооружения того времени.

Школьники смогли задать вопросы реконструкторам и рассмотреть предметы военного обихода. Такой формат позволил наглядно познакомиться с историческими событиями и лучше понять их значение.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают заинтересовать молодежь изучением истории и формируют уважительное отношение к прошлому страны.

«Важно, чтобы дети видели историю не только в учебнике, но и через живое погружение в эпоху», — отметил один из участников реконструкции.