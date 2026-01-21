Урок хоккея от игроков «Атланта» провели в Мытищах

Воспитанники детских садов гимназии № 1 «Дельфин» и «Почемучка», а также первоклассники школы № 32 стали участниками проекта «Урок хоккея от МХЛ». Мероприятие прошло 17 января.

Перед началом занятий ребята посмотрели мультфильм «Вселенная хоккея», где узнали много нового об этом виде спорта. Тренер спортивной школы по хоккею Московской области Иван Большов объяснил им основные правила игры.

Мероприятие провели игроки команды «Атлант» Леон Деев и Андрей Ульянов вместе с талисманом клуба Алабаем. Дети примерили хоккейную экипировку и попробовали забросить шайбы в ворота. Все участники мероприятия получили в подарок книжки «Азбука хоккея». Затем они вместе с родителями посетили матч, где «Атлант» встретился с московским клубом «Спартак МАХ».

Это уже не первая встреча игроков подмосковной команды с учащимися школ и детских садов.