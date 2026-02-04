Урок хоккея от игроков «Атланта» прошел в Мытищах

«Мы организуем такие мероприятия для того, чтобы популяризовать этот вид спорта и привлечь детей к здоровому образу жизни», — отметила начальник отдела координации спортивной работы Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 8 Московской области Нина Астахова.

Детям показали мультфильм «Вселенная хоккея», который в увлекательной форме познакомил их с правилами игры и ее особенностями. После просмотра школьники примерили хоккейную экипировку, попробовали себя в роли группы поддержки спортивной команды, станцевав вместе с талисманом клуба Алабаем и даже потренировались в броске шайбы в мини-ворота.

Следующее открытое занятие пройдет 8 февраля в 12.00 на Арене Мытищи имени Виктора Шалимова.