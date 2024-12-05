Урок финансовой грамотности для школьников прошел в Котельниках

В Центре молодежного инновационного творчества «Призма», который давно стал популярным местом для образовательных мероприятий, прошел урок по финансовой грамотности для учеников старших классов школы № 3. Занятие провели представители одного из крупных банков.

На уроке старшеклассники узнали, что такое финансовая ревизия, как правильно планировать бюджет, сохранять баланс между доходами и расходами, а также о способах накопления средств и защите личных данных в цифровом пространстве. Особое внимание было уделено теме интернет-мошенничества: спикеры рассказали о его разновидностях и дали рекомендации по защите от киберугроз.

На встрече также присутствовала заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо. Она подчеркнула, что знание правил цифровой безопасности важно для всех пользователей интернета и мобильных приложений.

В завершение занятия школьники прошли тест, чтобы проверить свои знания, и получили памятные подарки.

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