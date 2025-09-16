Урок для школьников по электробезопасности прошел в Химках

Специалисты филиала Россетей «Северные электрические сети» провели интерактивный урок по электробезопасности для учеников четвертого класса школы № 29 в Химках. Ребятам рассказали о природе электрического тока, а также о его пользе и возможной опасности.

Школьникам напомнили основные правила поведения рядом с энергообъектами. Тематическая викторина помогла закрепить эту информацию. Все желающие смогли примерить настоящие защитные каски, диэлектрические перчатки и специальную форму энергетиков.

«Подобные уроки — это не просто лекции, а важный вклад в формирование у ребят культуры безопасного поведения. Живой диалог с практиком и интерактив помогают донести правила так, что дети действительно их запоминают. Мы благодарим компанию „Россети Московский регион“ и ждем новых встреч», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 29 Белла Кладова.

Дополнил занятие обучающий видеоролик, после которого всем детям вручили памятные подарки с основными правилами электробезопасности.

Отметим, что филиал «Северные электрические сети» проводит подобные мероприятия в рамках акции «Доброе электричество — детям» с 2009 года. В программе можно увидеть уроки, семинары для преподавателей и экскурсии на объекты энергетической компании.