Урок для клуба «Активное долголетие» по использованию ИИ прошел в Истре

Пенсионерки из «Активного долголетия» смогли оживить фото своей молодости, программировали игру и исполняли другие желания. Специалисты обучили их всем тонкостям работы с нейросетью.

Некоторые даже танцевали с Бредом Питтом, поймали звезду с неба и поучаствовали в показе мод. А все благодаря искусственному интеллекту. Также активистки узнали, что такое нейросеть и ее историю создания. Оживлять фото им понравилось больше всего.

«Я задала образ Зыкиной. Спеть песню течет река Волга. И на этой фотографии я узнаю себя. Узнаю и пою. А мне 17 лет. Как раз те годы, когда эта песня создавалась. Прекрасно. Вот это нейросети. Обстановка, цветочки — все как тогда и было», — поделилась участница Любовь Соколова.

Такой урок для «Активного долголетия» проводился впервые. На занятие пришло 10 участниц.

«Они себя прекрасно показали. Я даже был удивлен. Многие из них хорошо знакомы с компьютером. Мы думали, что будет посложнее. Надо будет показывать. Но они быстро все понимали и делали. У нас получилось много видео интересных», — рассказал программист Никита Амурцев.

Благодаря такому уроку женщины смогли стать ближе к технологиям и к своим внукам.