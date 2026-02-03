Урок безопасности прошел в школе № 7 в Наро-Фоминске

Главными зрителями и участниками масштабных учений стали школьники. Ребята увидели, как в образовательном учреждении развернулась настоящая спасательная операция.

По легенде, на втором этаже произошло короткое замыкание, начался «пожар» и сильное «задымление». Роли пострадавших, которые не смогли эвакуироваться из здания, исполнили студенты-медики.

Учащиеся увидели, как слаженно действуют экстренные службы в чрезвычайной ситуации. Пожарные оперативно эвакуировали 15 «пострадавших», медики мгновенно оказали им помощь, а силовики обеспечивали порядок.

Такие мероприятия помогают научить школьников не теряться в реальной опасной ситуации, сохраняться спокойствие и слушать указания взрослых. Важно не бежать обратно в здание за вещами, а двигаться организованно под руководством педагога.

«В жизни может случиться всякое. Наша общая задача — чтобы каждый ребенок и взрослый в критический момент знал, как действовать, а службы могли помочь максимально эффективно», — отметил заместитель начальника 278-й пожарно-спасательной части Юрий Яковлев.