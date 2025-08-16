Урок безопасности прошел в детском лагере «Искра» в Красногорске

День в детском лагере «Искра» в Красногорске для 260 воспитанников провели урок по правилам дорожного движения. В рамках него прошли квесты и конкурсы для проверки практических навыков.

После игр у детей была возможность задать вопросы и получить ответы от генерал‑майора полиции Виктора Кузнецова, начальника Госавтоинспекции ГУ МВД по Московской области. В формате «Разговор на равных» — который сейчас регулярно проводится в округе — он напомнил простые, но важные правила: «Переходите по пешеходному переходу, не бегайте, сходите с велосипеда, переходите дорогу пешком. И так далее».

«Сейчас стала актуальная проблема безопасности дорожного движения. Особенно это связано с самокатами и другими видами транспорта и тем, что детям нужно соблюдать правила дорожного движения», — сообщил директор детского лагеря «Искра» Александр Кононенко.

Каждому участнику вручили тематические подарки — раскраски с подсказками, где собраны основные правила поведения при дорожных происшествиях, чтобы закрепить полученные знания и дома.