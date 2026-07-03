Урок безопасности для дошкольников провели в Можайске

В Можайской библиотеке на улице Мира 30 июня прошел урок безопасности для воспитанников детского сада № 3. Встречу организовали в связи с возвращением жаркой погоды в Подмосковье.

Библиотекари объяснили малышам, как пережить жару без вреда для здоровья. Они рассказали, почему панамка и бутылка воды — главные летние вещи, а долгие игры под солнцем могут быть опасны. Отдельно поговорили про воду: ребята повторили, что купаться можно только со взрослыми и в разрешенных местах. Официальным пляжем в округе является Ильинский на берегу Можайского водохранилища — он полностью соответствует правилам безопасности.

Не забыли и про дорогу, и про лес. Дошкольники сами подвели итог: лето будет классным, если знать несколько простых правил. Чем раньше их выучишь — тем больше времени останется на веселые приключения.