Ураган в Подмосковье повалил больше 100 деревьев и повредил десяток машин

Обрушившийся на Московскую область в минувшую пятницу, 5 июля, ураган повалил 123 дерева в 22 городских округах, а также повредил 11 автомобилей в восьми муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что сильный ветер также повредил кровлю строящегося щитового дачного дома в Раменском городском округе, а обильные ливни размыли дорогу в Дмитровском городском округе.

Во время бушующей непогоды никто из местных жителей не пострадал. Падений широкоформатных конструкций в Подмосковье не зафиксировали. Для ликвидации последствий урагана привлекли 408 человек и 136 единиц техники.

В пресс-службе добавили, что по последнему прогнозу Росгидрометцентра в ночь на воскресенье, 7 июля и утром последнего выходного дня этой недели ожидается кратковременный дождь, местами переходящий в сильный.

Кроме того, есть вероятность начала грозы. Ветер останется сильным, с порывами до 15−20 метров в секунду. Жителей призвали сохранять бдительность во время нахождения на улице.

В Москве 5 июля сильный ветер повалил деревья, одно из которых упало на стену многоквартирного дома в районе Сокол, что привело к обрушению части фасада. Также ураган снес крышу павильона станции метро «Электрозаводская», а сильный ливень затопил Казанский вокзал.